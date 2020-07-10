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УНИКС узнал своих соперников по группе в Еврокубке

15:49, 10.07.2020
УНИКС узнал своих соперников по группе в Еврокубке
Фото: eurocupbasketball.com

Казанский УНИКС узнал своих будущих соперников по групповому этапу Кубка Европы по баскетболу. Жеребьевка состоялась в пятницу в испанской Барселоне.

Соперниками казанцев станут испанский «Ховентут», сербский «Партизан», итальянская «Венеция», турецкий «Бахчешехир» и французский «Бурж». Все они сыграют в группе А.

Еще один российский клуб, «Локомотив-Кубань», получил в соперники «Андорру», литовский «Литкабелис», итальянский «Виртус», французское «Монако» и бельгийский «Антверп».

Из каждой группы в следующий раунд выйдут по четыре команды. Групповой этап Еврокубка стартует в конце сентября и закончится 16 декабря.

Напомним, ранее УНИКС подписал контракт с американским форвардом Джоном Брауном.

СпортБаскетбол Татарстан
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