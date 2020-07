УНИКС узнал своих соперников по группе в Еврокубке

Казанский УНИКС узнал своих будущих соперников по групповому этапу Кубка Европы по баскетболу. Жеребьевка состоялась в пятницу в испанской Барселоне.

Соперниками казанцев станут испанский «Ховентут», сербский «Партизан», итальянская «Венеция», турецкий «Бахчешехир» и французский «Бурж». Все они сыграют в группе А.

Еще один российский клуб, «Локомотив-Кубань», получил в соперники «Андорру», литовский «Литкабелис», итальянский «Виртус», французское «Монако» и бельгийский «Антверп».

For a final time, here are how the groups are looking #EUROLEAGUEUNITED #RoadToGreatness pic.twitter.com/Z3uzbQytpL