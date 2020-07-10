Наиль Маганов заявил, что в «Татнефти» разрабатывали стресс-сценарии для 10—15 долларов за баррель

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов заявил, что в компании есть стресс-сценарии на случай, если цена на нефть снизится до 10—15 долларов за баррель.

«10—15 долларов — такие стресс-сценарии мы для себя разрабатывали и видели, как в этих условиях мы будем поддерживать свою устойчивость, каким образом будем реализовывать наши инвестпроекты. А так, мы, как и все компании, исходим из прогноза Минэкономики в 30—40 долларов на конец года», — рассказал Маганов в интервью на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что компания готова работать на самых низких ценах. И сделка ОПЕК+ была «абсолютно необходимой» в сложившихся обстоятельствах.

Снижение добычи нефти «Татнефти» сейчас составляет 20%, в 2021 году ожидается снижение на 10%. По словам Маганова, по мере возрастания спроса, по мере того, как будут ликвидироваться те запасы, которые сверх нормы были созданы в период глубокого падения, «Татнефть» будет возобновлять производство.

«Не скажу, что экономическая ситуация нас радует, но она позволяет нам работать, выплачивать зарплаты, поддерживать наши коллективы, ну и, естественно, инвестиции», — сказал Маганов.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» за полгода добыла 13 млн тонн нефти.



