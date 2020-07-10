Этап «Формулы-1» в Сочи пройдет со зрителями

«Формула-1» подтвердила проведение «Гран-при России» в Сочи в ранее обозначенные даты. Как и планировалось, этап гонок состоится с 25 по 27 сентября.

Пресс-служба российского этапа «Формулы-1» заявила, что «Гран-при России» пройдет со зрителями.

«Из года в год посещаемость мероприятия сохраняется на хорошем уровне, и мы уверены, что сложности текущего года не станут особой помехой для фанатов автоспорта. Мы тщательно готовимся к безопасному приему зрителей и ждем всех в Олимпийском парке», — говорится в заявлении.

Чемпионат мира «Формулы-1» после паузы из-за коронавируса стартовал 3 июля на «Ред Булл Ринге». Кроме российского, в календаре запланированы еще семь этапов.