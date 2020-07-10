Мишустин поручил проработать проект автодороги от Набережных Челнов до Екатеринбурга

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня поручил Минтрансу РФ проработать проект строительства автодороги от Набережных Челнов до Екатеринбурга. Поручение прозвучало на совещании о строительстве автодороги «Европа — Западный Китай» в ОЭЗ «Алабуга».

Продлить трассу до Екатеринбурга планируется до 2030 года. Ответственным назначен глава Минтранса России Евгений Дитрих. Также Мишустин попросил представить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном. По его словам, в дальнейшем это позволит замкнуть международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай и обеспечить по нему бесперебойный транзит.

Также глава правительства РФ объявил о старте строительства трассы Москва — Казань.

