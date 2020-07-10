Новости бизнеса

15:22 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Мишустин поручил проработать проект автодороги от Набережных Челнов до Екатеринбурга

14:45, 10.07.2020 1
Мишустин поручил проработать проект автодороги от Набережных Челнов до Екатеринбурга
Фото: tatarstan.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня поручил Минтрансу РФ проработать проект строительства автодороги от Набережных Челнов до Екатеринбурга. Поручение прозвучало на совещании о строительстве автодороги «Европа — Западный Китай» в ОЭЗ «Алабуга».

Продлить трассу до Екатеринбурга планируется до 2030 года. Ответственным назначен глава Минтранса России Евгений Дитрих. Также Мишустин попросил представить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном. По его словам, в дальнейшем это позволит замкнуть международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай и обеспечить по нему бесперебойный транзит.

Также глава правительства РФ объявил о старте строительства трассы Москва — Казань.

БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:10
    одни пустые слова. дело не пойдет кроме разговорлв
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок