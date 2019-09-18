Почти треть молодежи Казани планирует переехать в другой город

Почти треть молодых людей, проживающих в Казани, собираются в ближайшие семь лет покинуть город «в поисках лучшей жизни». Доля таковых в Набережных Челнах составила 37%. Опрос респондентов на тему возможного переезда в другой город провел Финансовый университет при правительстве РФ. В городах России с населением более 250 тыс. человек были опрошены молодые люди от 18 до 30 лет.

Молодежи задали вопрос «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то когда?». Выяснилось, что две трети опрошенных не собираются покидать свой родной город. Самое большое количество «патриотов» проживает в Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе, Москве. А «дезертиров» больше всего в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.

Финансовый университет при Правительстве РФ проводит исследования, посвященные оценке качества жизни населения крупных и средних российских городов, с 2012 года. При этом одним из ключевых индикаторов качества жизни являются миграционные потоки молодежи. Это наиболее чувствительная к возможностям для профессионального и личностного развития группа населения, которая наиболее часто перемещается туда, где выше уровень жизни, качество медицины и образования, где больше возможностей для самореализации и роста, говорится в исследовании.

Напомним, ранее Казань вошла в число лучших городов для жизни.