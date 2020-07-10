В Казахстане решили, что не будут продавать сельские территории иностранцам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что изменит некоторые нормы Земельного кодекса страны. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Мораторий на предоставление прав на земли сельхозназначения иностранцам, лицам без гражданства и крупным компаниям в Казахстане действует до 31 декабря 2021 года.

«Мы определили основную проблему. Земля иностранцам продаваться не будет. Мы не будем возвращаться к этому вопросу»,— сказал господин Токаев на расширенном заседании правительства (цитата по «Коммерсанту»).

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем общенационального траура по умершим в результате коронавирусной инфекции.

