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Президент Казахстана объявил 13 июля днем траура по умершим из-за COVID-19

17:55, 08.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Президент Казахстана объявил 13 июля днем траура по умершим из-за COVID-19
Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем общенационального траура по умершим в результате коронавирусной инфекции.

«Я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял близких, поэтому 13 июля объявляю днем национального траура», — цитирует Токаева «РИА Новости».

По его словам, системные ошибки бывшего руководства Минздрава стали одной из причин роста заболеваемости COVID-19 в стране.

В Казахстане официально от коронавируса умерли 264 человека. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 51 тыс. человек.

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