Президент Казахстана объявил 13 июля днем траура по умершим из-за COVID-19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем общенационального траура по умершим в результате коронавирусной инфекции.
«Я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял близких, поэтому 13 июля объявляю днем национального траура», — цитирует Токаева «РИА Новости».
По его словам, системные ошибки бывшего руководства Минздрава стали одной из причин роста заболеваемости COVID-19 в стране.
В Казахстане официально от коронавируса умерли 264 человека. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 51 тыс. человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым