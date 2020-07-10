«Стрела» сыграет в Казани против клуба «Богатыри»

В пятницу на стадионе «Тулпар» в Казани местная «Стрела» примет клуб из Краснодара «Богатыри» в рамках чемпионата России по регби.

В турнирной таблице сезона гости делят последнее место с двумя командами, уступив во всех трех играх первенства страны.

«Стрела» имеет в своем активе одну победу и занимает шестую строчку среди десяти участников турнира. Ранее казанцы уступили двумя красноярским командам и победили дома ЦСКА.

Встреча состоится 10 июля в 16.00 на стадионе «Тулпар». Впервые в сезоне на арену пустят зрителей, которым необходимо прийти в масках и перчатках.