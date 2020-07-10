Депутат Терентьев просит выпустить из СИЗО фигуранта «памперсного дела»

«Неоправданно жестокий» арест

Депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев попросил генерального прокурора России Игоря Краснова взять под личный контроль дело главы отделения ВОИ в Татарстане Рифата Ганибаева. Напомним, что Ганибаева неделю назад отправили под стражу по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы лиц.

Копия обращения Терентьева по этому поводу есть в распоряжении «Реального времени». Депутат указывает: Ганибаев — инвалид первой группы, и заключение его в СИЗО является, по мнению Терентьева, «неоправданно жестокой» мерой.

— Инвалид первой группы наряду с убийцами, насильниками и ворами-рецидивистами находится в СИЗО, испытывая муки и тяжесть «тюремного» существования. Кроме того, в силу состояния здоровья Р.Ш. Ганибаеву необходима ежедневная медицинская помощь и посторонний уход, — пишет Терентьев.

Глава ВОИ обращает внимание еще вот на что: на суд по избранию меры пресечения Ганибаева (по словам Терентьева) привели в наручниках. По мнению депутата, это явное нарушение закона «О полиции», согласно которому спецсредства, в том числе и наручники, нельзя применять к лицам с явными признаками инвалидности (если только те не оказывают вооруженного или группового сопротивления). «Полагаю, что никакого вооруженного сопротивления Р.Ш. Ганибаев оказывать сотрудникам СКР по Республике Татарстан не мог в силу своих физических возможностей», — пишет Терентьев.

В чем подозревают Ганибаева

Как ранее сообщало «Реальное время», дело о мошенничестве возбуждено по четырем контрактам 2018 года на поставку абсорбирующих пеленок и подгузников для детей и взрослых по заказу Фонда соцстраха. Поставщиком выступило дочернее предприятие организации инвалидов — УПП «Картонажно-полиграфические изделия».

Общая цена госконтрактов составила 87,5 млн рублей, но, по данным силовиков, не меньше 1 млн рублей из этой суммы похитили по фиктивным актам поставки продукции инвалидам. По сообщению татарстанского Следкома, в деле фигурируют более пяти тысяч подобных поддельных актов.

Ранее Ганибаев был представителем потерпевшего в другом уголовном деле: тогда в мошенничестве на 7,5 млн рублей обвинили бывшего директора того самого УПП «Картонажно-полиграфические изделия» Айрата Ибрагимова. При этом само предприятие было признано банкротом в январе 2020 года.

Рифат Ганибаев — экс-депутат Госсовета Татарстана. Он занимал пост народного избранника с 2004 по 2019 год. Региональное отделение ВОИ в Татарстане Ганибаев возглавляет с 1996 года.

Ранее Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов уже просила президента Татарстана Рустама Минниханова оказать содействие в изменении меры пресечения на подписку о невыезде или домашний арест.

Александр Артемьев