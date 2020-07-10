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Депутат Терентьев просит выпустить из СИЗО фигуранта «памперсного дела»

12:10, 10.07.2020
Депутат Терентьев просит выпустить из СИЗО фигуранта «памперсного дела»
Фото: mterentiev.ru

«Неоправданно жестокий» арест

Депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев попросил генерального прокурора России Игоря Краснова взять под личный контроль дело главы отделения ВОИ в Татарстане Рифата Ганибаева. Напомним, что Ганибаева неделю назад отправили под стражу по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы лиц.

Копия обращения Терентьева по этому поводу есть в распоряжении «Реального времени». Депутат указывает: Ганибаев — инвалид первой группы, и заключение его в СИЗО является, по мнению Терентьева, «неоправданно жестокой» мерой.

— Инвалид первой группы наряду с убийцами, насильниками и ворами-рецидивистами находится в СИЗО, испытывая муки и тяжесть «тюремного» существования. Кроме того, в силу состояния здоровья Р.Ш. Ганибаеву необходима ежедневная медицинская помощь и посторонний уход, — пишет Терентьев.

Глава ВОИ обращает внимание еще вот на что: на суд по избранию меры пресечения Ганибаева (по словам Терентьева) привели в наручниках. По мнению депутата, это явное нарушение закона «О полиции», согласно которому спецсредства, в том числе и наручники, нельзя применять к лицам с явными признаками инвалидности (если только те не оказывают вооруженного или группового сопротивления). «Полагаю, что никакого вооруженного сопротивления Р.Ш. Ганибаев оказывать сотрудникам СКР по Республике Татарстан не мог в силу своих физических возможностей», — пишет Терентьев.

В чем подозревают Ганибаева

Как ранее сообщало «Реальное время», дело о мошенничестве возбуждено по четырем контрактам 2018 года на поставку абсорбирующих пеленок и подгузников для детей и взрослых по заказу Фонда соцстраха. Поставщиком выступило дочернее предприятие организации инвалидов — УПП «Картонажно-полиграфические изделия».

Общая цена госконтрактов составила 87,5 млн рублей, но, по данным силовиков, не меньше 1 млн рублей из этой суммы похитили по фиктивным актам поставки продукции инвалидам. По сообщению татарстанского Следкома, в деле фигурируют более пяти тысяч подобных поддельных актов.

Ранее Ганибаев был представителем потерпевшего в другом уголовном деле: тогда в мошенничестве на 7,5 млн рублей обвинили бывшего директора того самого УПП «Картонажно-полиграфические изделия» Айрата Ибрагимова. При этом само предприятие было признано банкротом в январе 2020 года.

Рифат Ганибаев — экс-депутат Госсовета Татарстана. Он занимал пост народного избранника с 2004 по 2019 год. Региональное отделение ВОИ в Татарстане Ганибаев возглавляет с 1996 года.

Ранее Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов уже просила президента Татарстана Рустама Минниханова оказать содействие в изменении меры пресечения на подписку о невыезде или домашний арест.

Александр Артемьев
ПроисшествияБизнес Татарстан
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