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Сабурская и Нафиков 14 июля проведут прием граждан

11:15, 10.07.2020
Сабурская и Нафиков 14 июля проведут прием граждан
Фото: kzn.ru

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и прокурор РТ Илдус Нафиков 14 июля проведут прием граждан. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в РТ.

Записаться на прием можно по телефону +7 (843) 236-41-80. Также у жителей Татарстана будет возможность задать свои вопросы по Skype или Zoom.

В июне Нафиков провел прием граждан в Набережных Челнах.

Общество Татарстан
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