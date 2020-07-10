Сабурская и Нафиков 14 июля проведут прием граждан
Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и прокурор РТ Илдус Нафиков 14 июля проведут прием граждан. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в РТ.
Записаться на прием можно по телефону +7 (843) 236-41-80. Также у жителей Татарстана будет возможность задать свои вопросы по Skype или Zoom.
В июне Нафиков провел прием граждан в Набережных Челнах.
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