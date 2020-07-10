В МФЦ на видео попал воришка, который украл антисептик

Фото: МФЦ

В МФЦ Татарстана рассказали о случаях мелкого воровства из многофункционального центра. Так на видео попал посетитель, который «умыкнул» баночку с антисептиком, предназначавшимся для посетителей.

Случаи «сорочьего» воровства в центре случаются нередко. Последний зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчина стоит у стойки и в какой-то момент незаметно берет со стойки бутылочку с антисептиком.

Сотрудники признаются, что им самим неловко осознавать, что посетители воруют сотни карандашей, фломастеров, игрушек, «раскрашек», которые предназначенны для всех детей, посещающих вместе с родителями офисы.

«Понятно, что в хозяйстве пригодится. Но и в нашем, организованном для вас — оно тоже необходимо. Это израсходованные средства, в том числе на туалетную бумагу, и да… даже ершики, которые пропадают из дамских и мужских комнат. Пожалуйста, не грабьте МФЦ!» — просят сотрудники.



Ранее в МФЦ Татарстана начали принимать заявления на оказание госпомощи.

