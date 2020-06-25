МФЦ Татарстана начали принимать заявления на оказание госпомощи

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Многофункциональные центры (МФЦ) Татарстана начали принимать заявления на три услуги, которые оказывает Минтруда РТ:

на выдачу удостоверения многодетной семьи в РТ или его дубликата;

присвоение звания и выдачу удостоверения «Ветеран труда», «Ветеран труда РТ»;

на оказание госпомощи за счет средств бюджета РТ.

За назначением социальной помощи вправе обратиться малоимущие, чей среднедушевой доход ниже установленного в Татарстане. А также те, кто оказался в трудных жизненных ситуациях, к коим относятся: тяжелое заболевание, в том числе близкого родственника; пожар, наводнение или иное стихийное бедствие, которое причинило существенный ущерб гражданину. Рассчитывать на соцпомощь могут также фактически проживающие на территории Татарстана граждане Украины, вынужденно покинувшие территорию Украины.

При рассмотрении заявления учитываются сведения о доходах за последние 3 месяца. Срок предоставления услуги составляет не более 10 рабочих дней, если необходимо проведение дополнительной проверки — не более 30 дней.

Офисы МФЦ посещать не по записи можно с 15 июня. В залы смогут заходить по нескольку человек из расчета по 4 кв. м на одного посетителя.