В Челнах известный архитектор умер во время видеосвязи с дочерью

Сегодня стало известно о смерти известного челнинского архитектора, главного архитектора ООО «ПУ «ЭнергоГражданПроект» Ильдуса Халиуллина.

Ильдус Халиуллин почувствовал себя плохо во время разговора по «Скайпу» с дочерью, находящейся в Италии. Ему вызвали скорую помощь, однако медики спасти его не смогли, передает «Татар-информ».

Несколько месяцев назад Ильдус Халиуллин лечился от пневмонии в стационаре. Его выписали в связи с излечением.

Архитектор Ильдус Халлиуллин известен успешными проектами в Казани, Набережных Челнах, в Башкирии, Кировской области. Он выступал за усовершенствование архитектурного облика Челнов.



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