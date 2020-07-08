Минкульт Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью председателя татарской национальной автономии Чувашии Гибатдинова

Министерство культуры Татарстана выразило глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной председателя национально-культурной автономии татар Чувашской Республики, заслуженного работника культуры Чувашии и Татарстана Фарита Гибатдинова, говорится в сообщении на сайте ведомства.

О смерти Гибатдинова стало известно сегодня. Ранее его госпитализировали в больницу Чебоксар с пневмонией, а 29 июня у него случился инфаркт. Точная причина смерти пока не называется.

В 2017 году Фарит Гибатдинов дал интервью «Реальному времени», в котором поделился своим мнением о наименовании казанских мест татарскими названиями и о том, как сохранить татарский язык.

