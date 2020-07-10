В Казани может пройти этап Мировой серии по скейтбордингу в 2021 году

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В 2021 году в Казани может пройти один из этапов серии по скейтбордингу. Об этом сообщил глава Федерации скейтбординга РФ Илья Вдовин.

По словам спикера, в Казани площадка подходит для уровня любых международных соревнований по скейтбордингу, роликам и самокату. Сейчас организаторы ведут переговоры.

«Ведем переговоры по проведению в Казани этапа Мировой серии по скейтбордингу в следующем году. А также о проведении первого в истории чемпионата мира по самокатному спорту, который станет отборочным на мировые роллер-игры в 2022 году», — рассказал Вдовин ТАСС.

Ранее Федерация скейтбординга России сообщила, что планирует провести чемпионат России в Казани в сентябре в новом скейт-парке «Урам».

