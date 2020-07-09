В Казани в сентябре пройдет чемпионат России по скейтбордингу
Федерация скейтбординга России планирует провести чемпионат России в Казани в сентябре в новом скейт-парке «Урам».
Ранее мероприятие планировали провести в Сочи, но сейчас идет работа по переносу турнира в столицу Татарстана, рассказал глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.
«Скейт-парк в Казани — номер один в России, поэтому решили перенести турнир туда. Планируем, что чемпионат пройдет в даты проведения первых Игр стран СНГ», — передает ТАСС его слова.
Вдовин отметил, что хотя соревнования и будут внутрироссийскими, он как посол World Skate в странах СНГ планирует пригласить на турнир президентов федераций скейтбординга других стран СНГ и главу международной федерации Сабатино Араку.
По мнению главы федерации скейтбординга, в таком случае в Казани можно будет провести первый общий саммит.
Первые Игры стран СНГ должны пройти в Казани с 4 по 11 сентября.
В День молодежи, 27 июня, в Казани стартовал тест-драйв крупнейшего экстрим-парка в России «Урам».СпортОбщество Татарстан
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