В Казани в сентябре пройдет чемпионат России по скейтбордингу

Федерация скейтбординга России планирует провести чемпионат России в Казани в сентябре в новом скейт-парке «Урам».

Ранее мероприятие планировали провести в Сочи, но сейчас идет работа по переносу турнира в столицу Татарстана, рассказал глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

«Скейт-парк в Казани — номер один в России, поэтому решили перенести турнир туда. Планируем, что чемпионат пройдет в даты проведения первых Игр стран СНГ», — передает ТАСС его слова.

Вдовин отметил, что хотя соревнования и будут внутрироссийскими, он как посол World Skate в странах СНГ планирует пригласить на турнир президентов федераций скейтбординга других стран СНГ и главу международной федерации Сабатино Араку.

По мнению главы федерации скейтбординга, в таком случае в Казани можно будет провести первый общий саммит.

Первые Игры стран СНГ должны пройти в Казани с 4 по 11 сентября.

В День молодежи, 27 июня, в Казани стартовал тест-драйв крупнейшего экстрим-парка в России «Урам».