Ночью Марат Хуснуллин прогулялся по Баумана в Казани

Фото: @maratkhusnullin_

Вечером вице-премьер России Марат Хуснуллин прогулялся по улице Баумана. Он оценил уличные представления на главной пешеходной улице Казани.

После работы вице-премьер решил прогуляться по Баумана. Он явно оценил атмосферу этой улицы.

«Сегодня был насыщенный рабочий день, хорошо поработали в Казани и Иннополисе. Перед сном решил прогуляться по улице Баумана. На каждом шагу уличные представления, люди гуляют и отдыхают: приятно видеть центральную улицу города такой красивой и живой», — поделился вице-премьер впечатлениями в «Инстаграме».

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил обновленную набережную озера Кабан. Он назвал ее шедевром мировой урбанистики.

