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Марат Хуснуллин о набережной озера Кабан: «Это шедевр мировой урбанистики»

09:52, 05.07.2020 2
Марат Хуснуллин о набережной озера Кабан: «Это шедевр мировой урбанистики»
Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил обновленную набережную озера Кабан.

«Я помню время, когда эта территория, не побоюсь этого слова, была захламленной. А сегодня — это просто шедевр мировой урбанистики», — сказал Хуснуллин в интервью телеканалу ТНВ.

По его словам, набережная озера Кабан для него особенно значима.

«Неподалеку я учился в институте, много лет по улице Салимжанова ходил домой», — объяснил вице-премьер.

25 июня Хуснуллин впервые посетил Казань в статусе вице-премьера.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:03
    А что такое "урбанистики"?
    Это хорошо или плохо?
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  • Анонимно 10:54
    За такие деньги,грех не сделать...
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