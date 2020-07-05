Марат Хуснуллин о набережной озера Кабан: «Это шедевр мировой урбанистики»
Вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил обновленную набережную озера Кабан.
«Я помню время, когда эта территория, не побоюсь этого слова, была захламленной. А сегодня — это просто шедевр мировой урбанистики», — сказал Хуснуллин в интервью телеканалу ТНВ.
По его словам, набережная озера Кабан для него особенно значима.
«Неподалеку я учился в институте, много лет по улице Салимжанова ходил домой», — объяснил вице-премьер.
25 июня Хуснуллин впервые посетил Казань в статусе вице-премьера.
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