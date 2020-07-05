Марат Хуснуллин о набережной озера Кабан: «Это шедевр мировой урбанистики»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил обновленную набережную озера Кабан.

«Я помню время, когда эта территория, не побоюсь этого слова, была захламленной. А сегодня — это просто шедевр мировой урбанистики», — сказал Хуснуллин в интервью телеканалу ТНВ.

По его словам, набережная озера Кабан для него особенно значима.

«Неподалеку я учился в институте, много лет по улице Салимжанова ходил домой», — объяснил вице-премьер.

25 июня Хуснуллин впервые посетил Казань в статусе вице-премьера.

