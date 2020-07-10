В Татарстане футбольный клуб погасил долг по зарплате
В Татарстане спортивная ассоциация «Футбольный клуб «Анжи Юниор» погасила задолженность по зарплате.
Так, клуб рассчитался перед 1 работником, выплатив ему 115 тыс. руб.
Также долг по зарплате погасило ОАО «Бугульминская ПМК «Мелиорация». Компания выплатила свыше 1,3 млн рублей 25 работникам, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
В конце июня агрызское предприятие «Водоканал» погасило задолженность по зарплате на сумму более 1,8 млн рублей.
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