Леонид Слуцкий: «Психологическая уверенность Игнатьева не на самом высоком уровне»

Фото: ФК "Рубин"

Наставник казанского «Рубина» оценил игру центрфорварда команды Ивана Игнатьева. По его мнению, игру не хватает психологической уверенности.

— Игнатьева заменили из-за повреждения или не понравилось. Согласны, что ему доставлялось много мячей, но он моменты не реализовал?

— Сегодня у него было моментов больше, чем во всех остальных матчах вместе взятых. К сожалению, он их не реализовал. А замены — мы просто стараемся использовать максимальное количество замен. Тем более в таком графике.

— Он старается, но не получается. В чем причина?

— Мы уже говорили, что сегодня его хорошо снабжали мячом. Но к сожалению качество удара в завершающей стадии не получается. Причем на тренировках у него все получается. Я думаю, что здесь комплексный момент — и психологический, и технический, и эмоциональный. Это такой симбиоз. Я видел такое и у больших нападающих, когда они долго не забивали, но даже у них начиналась паника. Понятно, что у молодого футболиста в таком длинном цикле без голов психологическая уверенность не на самом высоком уровне.

Центральный нападающий перебрался из «Краснодара» нынешней зимой. По разной информации, трансфер оценивается в 7 млн евро. В восьми встречах форвард голами не отметился.





