Уборка райцентра в Дрожжановском районе и вручение паспортов в Кайбицком: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 9 июля

Сегодня глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин вместе с уполномоченным по правам человека в РТ Сарией Сабурской поздравил семью Гайнутдиновых из села Старое Алпарово с Днем семьи, любви и верности и наградил их медалью «За любовь и верность». Также они побывали в селе Базарные Матаки, где посетили гимназию, парк Героев, детский сад «Ромашка». Никошин и Сабурская приняли участие в открытии спортивной площадки возле здания Базарно-Матакской средней общеобразовательной школы.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров поблагодарил неравнодушных жителей, которые сегодня приняли участие в «среднике» по уборке и очистке территории райцентра, и выложил видео работ.

Руководитель Елабужского района Рустем Нуриев сегодня подписал соглашение с компанией «Эссен продакшн АГ» о намерении реализации инвестиционного проекта «Воссоздание ягодно-фруктового сада Шишкиных».

Проект реновации сада принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Если он победит, то компания за свой счет восстановит сад Шишкиных. Нуриев показал подписчикам фотографии проекта.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин вручил сегодня юным гражданам своего района паспорта. Вместе с документом ребятам вручали папку, а девочкам дарили цветы.

Татьяна Леухина