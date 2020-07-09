Застройщикам Татарстана не нужны дополнительные меры поддержки?

Фото: Илья Репин

Банк ДОМ.РФ увеличивает свое присутствие в РТ

Банк ДОМ.РФ продолжает заходить на рынок Татарстана. Например, он профинансирует через эскроу-счета несколько строек #Суварстроит — в новые объекты вложат 6,9 млрд рублей. 4,1 млрд из них пойдут на два ЖК — «Столичный» и «Август-Астры», остальное — на проекты Лаишевского узла. Договоры по ним сейчас на стадии заключения. Готовятся документы еще по двум проектам — более чем на 5 млрд рублей.

Банк ДОМ.РФ профинансирует через эскроу-счета сразу ряд строек #Суварстроит — в новые объекты вложат 6,9 млрд рублей

Застройщики справятся сами?

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в республике растет спрос на жилье. Это происходит во многом благодаря мерам государственной поддержки, стимулирующим рынок, констатирует коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова.

Так, этим летом застройщик фиксирует рост спроса на 20% по сравнению с июнем-июлем 2019 года. В компании это объясняют желанием клиентов успеть взять квартиру под 6,5% годовых, ведь программа действует только до ноября. Поддерживает спрос и льготная семейная ипотека под 4,5%. В портфеле застройщика с ее помощью берут порядка 20% всех квартир.

Складывается ощущение, что дополнительные стимулы застройщикам республики не особенно нужны. Например, девелоперы не проявляют большого интереса к решению ДОМ.РФ объявить торги на выкуп квартир в новостройках. Это решение банк обнародовал на днях: в 17 субъектах РФ предлагается выкупить квартиры на общую сумму 14,8 млрд рублей. В Татарстане таким образом планировали поддержать рынок жилой недвижимости на 914 млн рублей, но, как отмечал в том числе замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, пока антикризисные меры оказались невостребованными.

— Застройщики Татарстана считают, что продажи возвращаются. Был момент затишья, был момент отложенного спроса. На сегодняшний день продажи восстанавливаются, и к этой программе интерес достаточно спокойный, без большого ажиотажа, — комментирует Ирина Яшина, руководитель направления корпоративных продаж Банка ДОМ.РФ в Татарстане.

Предполагается, что программа поможет застройщикам, которые не могут реализовать собственные объекты, отставая по темпам продаж от заложенных в бизнес-планах показателей.

— Пока 10 из 15 топовых застройщиков в республике рассмотрели программу. Но при выкупе, конечно, есть дисконты, каждый шаг имеет определенную скидку. Поэтому они пока не видят большой потребности, — продолжает Яшина.

На сегодняшний день продажи восстанавливаются, и к антикризисной программе интерес достаточно спокойный, без большого ажиотажа, — комментирует Ирина Яшина

Эльвира Галяутдинова предполагает: возможно, реализуемая ДОМ.РФ мера поддержки будет интересна мелким застройщикам, которые реализуют единичные объекты.



Мария Горожанинова