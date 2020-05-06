ДОМ.РФ выкупит непроданное жилье у застройщиков из Татарстана

Госкорпорация ДОМ.РФ выкупит непроданные квартиры у татарстанских застрощиков. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов.

Мера призвана поддержать застройщиков в условиях кризиса. Сообщается, что нереализуемые квартиры будут выкуплены до середины 2021 года, не позже окончания строительства.

«Эти деньги для того, чтобы наши застройщики, не остановившие строительство, получили поддержку. У них будут закупать непродаваемые, нереализуемые квартиры. Это будет продолжаться до лета следующего года. Дома должны быть сданы до июня 2021 года», — цитирует Ханифова «Татар-информ».

Ранее Казань оказалась в списке городов, где впервые с осени 2017 года стали снижаться цены на жилье.

