Татарстанские застройщики не хотят продавать квартиры с аукциона ДОМ.РФ

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Татарстанские застройщики не подают заявки на аукцион по выкупу нереализованного жилья госкорпорацией ДОМ.РФ. Об этом рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Антикризисная мера по выкупу у застройщиков нереализованного жилья с дисконтом 15% от рыночной цены оказалась невостребованной. Застройщики Татарстана пока не подавали заявки.

«Видимо, наши компании уверены, что они будут продавать построенное жилье сами без дисконта, по хорошим ценам, получая прибыль», — сказал Гимаев во время круглого стола РБК.

Ранее госкорпорация ДОМ.РФ заявила, что будет выкупать непроданные квартиры у татарстанских застройщиков.