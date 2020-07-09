PayPal с 31 июля отменяет внутренние переводы по России

Платежная система PayPal сообщила о прекращении переводов между пользователями внутри России с 31 июля.

Как говорится на сайте компании, теперь PayPal будет поддерживать только международные платежи. Клиент сможет использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для переводов и получения платежей из-за рубежа.

Компания удалила комиссии за платежи внутри страны из таблицы комиссий, пишет ТАСС. Офис в Москве будет сохранен.

С 4 июля в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе». По новому закону, оператор электронных денежных средств не имеет права передавать или предоставлять доступ к информации о переводах в России на территории иностранного государства.