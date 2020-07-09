В Татарстане приставы открыли горячую линию для «двойников» должников

Татарстанское Управление службы судебных приставов (УФССП по РТ) объявило о запуске новой горячей линии. На нее смогут звонить граждане, попавшие в список должников по ошибке.

Пресс-служба ведомства уточняет, что иногда персональные данные граждан совпадают и в этих случаях система может ошибиться. Так, исполнительное производство может быть открыто в отношении не того человека.

Чтобы снять ограничения, наложенные приставами, необходимо позвонить по номеру (843) 292-98-60.

«После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения», — сообщили в УФССП по Татарстану.

Напомним, в Татарстане за один день приставы арестовали сразу три автомобиля.