В Татарстане приставы за день отобрали у должников сразу три автомобиля

Фото: УФССП России по РТ.

Судебные приставы арестовали сразу три иномарки в Казани и Высокогорском районе. Все три изъятия автомобилей произошли из-за уклонения владельцев от уплаты налогов.

В Казани приставы установили местонахождение должника из Нижнекамска. Владелец автомобиля BMW задолжал 124 тысячи рублей. Приставы выехали и составили акт описи и ареста. Аналогично за долг в 125 тысяч рублей автомобиля лишился владелец Toyota hilux, его транспорт выявили в районе Деревни Универсиады.

Исполнительные действия также прошли в Высокогорском районе. Там налоги задолжала компания, занимающаяся оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Задолженность превысила 200 тысяч рублей.

Всем должникам дали 10 дней на погашение. Если долг не будет оплачен, их автомобили изымут принудительно.

Ранее сообщалось, что с начала года судебные приставы Татарстана взыскали 132 млн рублей долгов по алиментам.

