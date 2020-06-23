Forbes представил новый рейтинг лучших российских вузов

Forbes представил новый рейтинг лучших российских вузов. В первую двадцатку попал Казанский федеральный университет (18 место).



Кроме этого выпущен более полный список 100 лучших вузов России. В рейтинг также попали Университет Иннополис (36 место), Казанский национальный исследовательский технологический университет (47 место) и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (66 место).

Оценивались вузы по трем остальным метрикам — «Качество образования», «Качество выпускников» и «Фактор Forbes». Оценивались такие факторы как наличие и доля иностранных преподавателей, доля иностранных студентов, зарплата преподавателей, организация зарубежных стажировок и другие.

Ранее в Институте физики Казанского федерального университета впервые состоялась открытая защита выпускных квалификационных работ студентов направления «Нанотехнологии и микросистемная техника».

