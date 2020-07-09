Мурашко обсудил с властями Татарстана маркировку лекарств

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел видеоселекторное совещание в кабинете министров Татарстана. На нем обсудили внедрение вертикально интегрированной медицинской информационной системы по профилю «Онкология» и системы маркировки лекарственных препаратов.



Министр сообщил, что цифровая маркировка лекарств, внедренная в качестве эксперимента в 2017 году, позволила отслеживать адресность движения препаратов, наценки на препараты из списка ЖНЛВП, наличие запасов препаратов. Нововведение позволило изъять из оборота недоброкачественные препараты и ликвидировать «повторные вбросы» лекарств, закупаемых для лечебных учреждений. Также исключены закупки препаратов самими пациентами.

Таким образом, потребитель может быть уверен в легальности препарата, в сроке его годности — проверить это можно при помощи специального приложения. Например, в июне в республику доставили «ковидное» лекарство «Авифавир». Каждая упаковка промаркирована, и можно проверить, как и где используется препарат.



Ранее сообщалось, что в двух медучреждениях Казани — в Городской клинической больнице №7 и в Республиканском онкологическом диспансере — появится система искусственного интеллекта для распознавания патологий грудной клетки по снимкам компьютерной томографии.

