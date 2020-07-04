С начала года судебные приставы Татарстана взыскали 132 млн рублей долгов по алиментам

С начала года судебные приставы Татарстана взыскали 132 млн рублей долгов по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Приставы разыскали 580 неплательщиков алиментов, часть из них уже приступили к выплатам. За уклонение от уплаты алиментов более 2,6 тыс. должников в Татарстане лишены прав на управление транспортными средствами.

Более 1,1 тыс. должников привлечены к административной ответственности, более 400 неплательщиков — к уголовной.

В конце июня в Казани приставы вернули матери 5-летнюю дочь, которую украл отец. Он забрал ее из детского сада и спрятал у своих родителей.

