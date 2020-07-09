Глава татарстанской группы «Инвэнт» Эльбек Сафаев пытается спасти свои активы

Бенефициар группы компаний «Инвэнт» Эльбек Сафаев, недавно освободившийся из мест заключения, пытается спасти хоть что-то из своей огромной и некогда успешной бизнес-империи.

Как стало известно «Реальному времени», он заявился в качестве кредитора в деле о банкротстве ООО «Таткабель» — Сафаев просит суд заменить первоначального кредитора, АО «Газпромбанк», на себя. Но не на все 2 с лишним миллиарда, а только в части 202 млн рублей, обеспеченных залогом имущества должника.



В своем заявлении Сафаев сообщает, что права требования к ООО «Таткабель» к нему перешли в соответствии с договором залога доли в уставном капитале ООО «ИДЕА Групп» от 28 декабря 2018 года, так как «Газпромбанк», говоря юридическим языком, обратил взыскание на переданное в залог имущество.

Пока что татарстанский арбитраж заявление Сафаева о процессуальном правопреемстве приостановил. В определении, датированном 29 июня, говорится о том, что его невозможно рассмотреть до тех пор, пока не будет принято решение по двум другим делам в арбитражном суде Москвы.

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