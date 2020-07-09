В России выступили с предложением запретить алкоголь в вагонах-ресторанах

Член общественной палаты Султан Хамзаев выступил с предложением о запрете продажи алкогольных напитков в поездах. Соответствующее письмо он направил министру транспорта Евгению Дитриху.

Как сообщает RT, в правилах запрещено употребление спиртных напитков в поездах. Однако в вагонах-ресторанах продаются напитки крепостью до 16,5%. В результате возникают случаи, когда посетители вагонов-ресторанов утраивают пьяные дебоши.

При этом Хамзаев отметил, что необходимо усилить контроль за пассажирами, которые проносят на поезд свой алкоголь. В качестве санкций он предлагает на год лишить таких пассажиров права пользоваться железнодорожным транспортом.

Ранее в Казани увеличили число электричек в аэропорт.

