Электрички из Казани в аэропорт начнут ходить в три раза чаще
Минтранс Татарстана сообщил об увеличении количества пригородных поездов, соединяющих Казань с аэропортом. С 15 июля возобновится движение восьми рейсов по этому маршруту.
На сегодня добраться от Центрального вокзала столицы РТ можно следующими электричками:
- №6702 отправлением в 7.40, прибытием в 8.08;
- №6710 отправлением в 18.10, прибытием в 18.38.
В обратную сторону отправляются поезда:
- №6703 отправлением в 8.50, прибытием в 9.18;
- №6711 отправлением в 18.54, прибытием в 19.22.
С середины июля к ним добавятся:
- №6704 Казань — Аэропорт отправлением в 9.40, прибытием в 10.08;
- №6706 Казань — Аэропорт отправлением в 12.25, прибытием в 12.53;
- №6708 Казань — Аэропорт отправлением в 14.45, прибытием в 15.13;
- №6712 Казань — Аэропорт отправлением в 19.46, прибытием в 20.14.
- №6701 Аэропорт — Казань отправлением в 6.35, прибытием в 7.03;
- №6705 Аэропорт — Казань отправлением в 11.30, прибытием в 11.58;
- №6707 Аэропорт — Казань отправлением в 13.45, прибытием в 14.15;
- №6709 Аэропорт — Казань отправлением в 17.15, прибытием в 17.43.
Ранее сообщалось, что в мае пассажиропоток казанского аэропорта вырос в 1,6 раза. Через воздушную гавань столицы РТ за месяц прошли 19,6 тыс. человек.
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