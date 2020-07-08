Электрички из Казани в аэропорт начнут ходить в три раза чаще

Минтранс Татарстана сообщил об увеличении количества пригородных поездов, соединяющих Казань с аэропортом. С 15 июля возобновится движение восьми рейсов по этому маршруту.

На сегодня добраться от Центрального вокзала столицы РТ можно следующими электричками:

№6702 отправлением в 7.40, прибытием в 8.08;

№6710 отправлением в 18.10, прибытием в 18.38.

В обратную сторону отправляются поезда:

№6703 отправлением в 8.50, прибытием в 9.18;

№6711 отправлением в 18.54, прибытием в 19.22.

С середины июля к ним добавятся:

№6704 Казань — Аэропорт отправлением в 9.40, прибытием в 10.08;

№6706 Казань — Аэропорт отправлением в 12.25, прибытием в 12.53;

№6708 Казань — Аэропорт отправлением в 14.45, прибытием в 15.13;

№6712 Казань — Аэропорт отправлением в 19.46, прибытием в 20.14.

№6701 Аэропорт — Казань отправлением в 6.35, прибытием в 7.03;

№6705 Аэропорт — Казань отправлением в 11.30, прибытием в 11.58;

№6707 Аэропорт — Казань отправлением в 13.45, прибытием в 14.15;

№6709 Аэропорт — Казань отправлением в 17.15, прибытием в 17.43.

Ранее сообщалось, что в мае пассажиропоток казанского аэропорта вырос в 1,6 раза. Через воздушную гавань столицы РТ за месяц прошли 19,6 тыс. человек.

