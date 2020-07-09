В Казани зафиксировали самую низкую посещаемость ТЦ среди российских городов после пандемии

В Казани посещаемость торговых центров после послабления ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, составила лишь 28% от средних значений до пандемии. Это один из самых низких показателей среди других российских городов.

В Санкт-Петербурге этот показатель составил 34%, в Екатеринбурге — 36%, в Красноярске и Иваново — 38%, в Новосибирске — 54%, в Челябинске — 61%, в Воронеже — 45%, а в Нижнем Новгороде — 42%.

Стоит отметить, что здесь существенную роль играют ограничительные меры, которые сохраняются и по сей день. Напомним, в Татарстане ТЦ откроются при переходе на третий этап снятия ограничений. Сейчас республика находится на втором этапе, власти разрешили возобновить работу магазинам площадью до 800 кв. м. с отдельным входом. В торговых центрах заработали некоторые магазины.



Активнее всего по состоянию на начало июля поток покупателей восстанавливается в моллах Тюмени, Ижевска и Севастополя, пишут «Известия».

Однако эксперты обращают внимание на то, что даже с учетом этого ни в одном из регионов докризисных показателей посещаемости достигнуть не удалось.