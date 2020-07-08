В Подмосковье с 15 июля откроются пляжи и аттракционы
В Подмосковье откроются пляжи и парки аттракционов с 15 июля.
Также возобновят работу учреждения культуры, при этом в них нельзя будет проводить массовые мероприятия и кинопоказы в закрытых помещениях, передает «РИА Новости».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что с 15 июля планируется возобновить работу летних лагерей с соблюдением ограничительных мер по количеству детей в группах, пишет ТАСС.
Напомним, в Татарстане пляжи откроют только на третьем этапе снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Однако несмотря на запреты, татарстанцы собираются возле водоемов, позабыв о социальном дистанцировании. Например, на знаменитый пляж «Камское море» в Лаишево каждый день приезжают жители Казани и других городов республики.ОбществоВласть
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