В Татарстане предложили директорам сельских школ компенсировать расходы на жилье

В Госсовете Татарстана директорам образовательных учреждений в сельской местности и их заместителям предложили компенсировать расходы за оплату жилья, отопления и освещения.

Как уточнил первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, сейчас республиканский закон «Об образовании» распространяет такое право только на педагогов, которые проживают в сельской местности.

Размер, условия и порядок возмещения таких расходов будет определять кабмин республики, средства будут выделять из бюджета Татарстана.

Хадиуллин отметил, что за 2019—2020 учебный год количество директоров образовательных организаций, в том числе филиалов, в сельской местности составило 846 человек (17 из них являются руководителями государственных учреждений), а замруководителей — 1 305.

«Исходя из среднего размера субсидии 431 рубль 40 копеек, из республиканского бюджета для мер соцподдержки этих категорий граждан потребуется выделить 927 тыс. 941 рубль 10 копеек в месяц. Из которых более 364 тыс. рублей — на выплату компенсаций директорам и свыше 562 тыс. — заместителям», — цитирует Хадиуллина пресс-служба Минобразования Татарстана.

Согласно подсчетам, в бюджете Татарстана потребуется заложить 11 млн 135,2 тыс. рублей в год.

Проект закона внесен кабмином Татарстана и поддержан президентом республики Рустамом Миннихановым.

Сегодня министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 1 сентября дети придут в школы. Однако традиционные линейки будут проведены в другом формате.

