Эксперты прогнозируют серьезные проблемы с исполнением бюджета в 2020 году в Татарстане

Серьезные проблемы с исполнением бюджета в 2020 году из-за кризиса, вызванного COVID-19, будут испытывать 13 российских регионов, в том числе Татарстан, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Так, дефицит в более 20% расходов прогнозируется в Татарстане, Иркутской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской области, Башкортостане, Липецкой, Московской области, Удмуртии, Свердловской области, Ненецком автономном округе, Белгородской, Ленинградской и Томской областях, пишет «Прайм».

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика и Сахалинская область, по прогнозам экспертов, закончат год с профицитом бюджета.

Дефицит в 10—20% расходов в 2020 году прогнозируется в 35 регионах, а менее 10% — в 33 регионах.