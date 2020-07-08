Уткин сравнил ЦСКА с «Уфой»: «Это даже не море, это лужа иллюзий»

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин подверг критике развитие ЦСКА за последние годы. По его мнению, в нынешнем своем состоянии армейский клуб больше похож на «Уфу», чем на какой-то большой бренд.

«ЦСКА — это даже не море, это лужа иллюзий. Он давно не соответствует своему бренду с точки зрения борьбы за титулы. Но почему-то изо всех сил старается этот бренд поддерживать.

ЦСКА сегодня — это «Уфа», понимаете? Но «Уфа» аутентична и играет так, как может. Приглашает соответствующего тренера, соответствующих игроков, комплектуется в соответствии с известными задачами. А ЦСКА почему-то пыжится и пытается представить себя как российского гранда. Но это же давно уже не так», — сказал Уткин.

Напомним, ранее стало известно о покупке ВЭБ.РФ 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА. Сделка была проведена в счет реструктуризации долга армейцев перед компанией, который образовался в 2012 году из-за возведения нового футбольного стадиона для клуба.

После 26 сыгранных туров ЦСКА набрал 43 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» отстает от армейского клуба на 10 очков и идет на шестой позиции.