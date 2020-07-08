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Прокуратура начала проверку по факту пожара в альметьевском ТЦ

16:23, 08.07.2020
Прокуратура начала проверку по факту пожара в альметьевском ТЦ

Альметьевская городская прокуратура проверит обстоятельства возгорания в ТЦ «Панорама». На место пожара выехали заместители прокурора города Роман Шипков и Сергей Карамзин.

Они принимают участие в работе оперативного штаба, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства оценят соблюдение на объекте требований норм пожарной безопасности, выявят ответственных за это происшествие лиц.

Напомним, в среду в Альметьевске произошло эффектное возгорание фасада торгового центра «Панорама».

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