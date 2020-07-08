Прокуратура начала проверку по факту пожара в альметьевском ТЦ
Альметьевская городская прокуратура проверит обстоятельства возгорания в ТЦ «Панорама». На место пожара выехали заместители прокурора города Роман Шипков и Сергей Карамзин.
Они принимают участие в работе оперативного штаба, сообщается на сайте надзорного ведомства.
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства оценят соблюдение на объекте требований норм пожарной безопасности, выявят ответственных за это происшествие лиц.
Напомним, в среду в Альметьевске произошло эффектное возгорание фасада торгового центра «Панорама».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым