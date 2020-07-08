В Альметьевске загорелся торговый центр

В среду в Альметьевске произошел пожар в ТЦ «Панорама». Огонь охватил фасад здания.

В МЧС «Реальному времени» сообщили, что вызов поступил в 15.05. Уже в 15.15 пожарные локализовали огонь, рассказал начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин.

Он подчеркнул, что торговый центр был закрыт и посетителей в нем не было. Однако присутствовала охрана. Погибших и пострадавших нет.