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Работающим на непостоянной основе депутатам Татарстана гарантируют сохранение их рабочих мест

14:29, 08.07.2020
Работающим на непостоянной основе депутатам Татарстана гарантируют сохранение их рабочих мест
Фото: Илья Репин

Для работающих на непостоянной основе депутатов Госсовета РТ предлагается сохранять их рабочие места (должности) шесть рабочих дней в месяц, для депутатов местных представительных органов — от двух до шести. Такой законопроект о внесении изменений в действующий закон РТ одобрил на своем заседании Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ.

Кроме того, члены комитета одобрили увеличение с 6 месяцев до 1 года срока, в течение которого должны быть проведены выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципалитета.

Трудовые гарантии парламентариям и изменения в Закон РТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» не потребуют выделения дополнительных средств из республиканского бюджета.

Члены комитета рекомендовали Госсовету РТ принять эти законопроекты в первом и третьем чтениях.

Ранее депутаты предложили приостановить индексацию окладов госслужащих Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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