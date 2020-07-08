Работающим на непостоянной основе депутатам Татарстана гарантируют сохранение их рабочих мест

Фото: Илья Репин

Для работающих на непостоянной основе депутатов Госсовета РТ предлагается сохранять их рабочие места (должности) шесть рабочих дней в месяц, для депутатов местных представительных органов — от двух до шести. Такой законопроект о внесении изменений в действующий закон РТ одобрил на своем заседании Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ.

Кроме того, члены комитета одобрили увеличение с 6 месяцев до 1 года срока, в течение которого должны быть проведены выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципалитета.

Трудовые гарантии парламентариям и изменения в Закон РТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» не потребуют выделения дополнительных средств из республиканского бюджета.

Члены комитета рекомендовали Госсовету РТ принять эти законопроекты в первом и третьем чтениях.

Ранее депутаты предложили приостановить индексацию окладов госслужащих Татарстана.