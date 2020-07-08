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Бизнес

Фонд поддержки предпринимательства Татарстана подал на банкротство трех компаний на 13 млн рублей

13:52, 08.07.2020
Фонд поддержки предпринимательства Татарстана подал на банкротство трех компаний на 13 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Фонд поддержки предпринимательства Татарстана подал в Арбитражный суд Татарстана три иска о банкротстве трех компаний на общую сумму 13 млн рублей.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, фонд требует банкротства казанских ООО «Патриот» (4,2 млн рублей) и ООО «Квинтэсс Ойл» (4,2 млн рублей), а также ООО «Старт» из села Шикши Сабинского района (4,4 млн рублей).

Все иски поступили в суд 6 июля и пока не приняты к производству.

«Старт», по данным базы «СПАРК-Интерфакс», занимается розничной торговлей пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Деятельность «Патриота» завязана на оптовой торговле пищевыми продуктами, включая рыбу, «Квинтэсс Ойла» — оптовой торговле непродовольственными товарами.

Бизнес Татарстан
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