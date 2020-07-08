ВФЛА осталась без спонсоров из-за допинговых скандалов

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко сообщил об отсутствии финансирования из-за ухода всех спонсоров организации после допинговых скандалов.

Ранее ВФЛА должна была оплатить до 1 июля штраф Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), но в итоге не смогла собрать необходимую сумму.

«Либо вся сумма (штрафа) платится, либо платится по частям, — сказал Юрченко в прямом эфире «Матч ТВ». — Перевод до 1 июля не сделали, сейчас у ВФЛА нет денег. Последние денежные средства поступали на счета федерации в декабре 2019 года. Мы обращались в огромное количество административных организаций, обращались к бизнесу. Сейчас ВФЛА в силу того, что лишена международного членства, не имеет спонсоров и попечителей. Все они покинули ВФЛА», — сказал Юрченко.

Штраф размером 5 млн долларов был наложен на ВФЛА из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Для восстановления прав российская организация должна была оплатить до 1 июля штраф в размере 10 миллионов долларов. ВФЛА не нашла необходимых средств для оплаты к установленному сроку.

Таким образом, теперь российские легкоатлеты могут лишиться любых международных стартов, даже под нейтральным флагом.