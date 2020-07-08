В России мобильная связь может подорожать на 14%

В России вырастет стоимость мобильной связи. Минимальные пакеты вырастут в среднем на 14%.

По данным аналитиков агентства Content Review, самые дешевые пакеты мобильной связи подорожали в первом полугодии на 8%. И ее стоимость продолжит расти. По прогнозам аналитиков, россиян ждет подорожание еще на 14%, передает «Российская газета». При этом данный прогноз не учитывает повторения вспышки коронавируса.

Также отмечается, что индекс связи в России остался на прежнем уровне и составил 6,5.

Ранее сообщалось, что каждый десятый татарстанец верит в связь 5G и коронавируса.

