КАМАЗ показал «грузовик будущего», который напоминает прицеп
Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев показал, как выглядит беспилотный грузовик КАМАЗа. Фото он опубликовал на личной странице в «Инстаграм».
Беспилотный грузовик КАМАЗа на электрической тяге под названием «Челнок» больше напоминает прицеп тягача. Однако это полноценный автомобиль, просто без водителя.
«У него нет ни переда, ни зада. Он может быть и переднеприводным, и заднеприводным, зависит от того, куда он едет. Все колеса поворотные. В общем, примерно так выглядит будущее коммерческого автотранспорта», — подписал фото Афанасьев.
Ранее на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении на Ямале успешно прошли испытания беспилотные грузовики КАМАЗ проекта «Ермак».
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