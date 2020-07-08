КАМАЗ показал «грузовик будущего», который напоминает прицеп

Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев показал, как выглядит беспилотный грузовик КАМАЗа. Фото он опубликовал на личной странице в «Инстаграм».

Беспилотный грузовик КАМАЗа на электрической тяге под названием «Челнок» больше напоминает прицеп тягача. Однако это полноценный автомобиль, просто без водителя.

«У него нет ни переда, ни зада. Он может быть и переднеприводным, и заднеприводным, зависит от того, куда он едет. Все колеса поворотные. В общем, примерно так выглядит будущее коммерческого автотранспорта», — подписал фото Афанасьев.



Ранее на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении на Ямале успешно прошли испытания беспилотные грузовики КАМАЗ проекта «Ермак».

