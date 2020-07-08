Казанцы пересели на велосипеды: продажи велотоваров выросли в 9 раз

Жители Казани с начала лета пересели на велосипеды. К таким выводам пришли аналитики AliExpress Россия, заметив высокий спрос на велотовары.

По данным экспертов, чаще всего в категории товаров для спорта и развлечений казанцы заказывали велосипеды и аксессуары к ним. Спрос на эти виды товаров в июне вырос в 9 раз. Порядка 1000 заказов обошлись в 3 млн рублей.

Вторым по популярности развлечением у казанцев стала рыбалка — на нее в регионе в совокупности потратили 1 млн рублей, что в 10 раз больше, чем год назад.

В лидерах также остались товары для кемпинга и пешего туризма. Спрос по сравнению с прошлым годом вырос на 81%.

Ранее представитель российского проекта в области развития велокультуры Let’s bike it! Владимир Кумов рассказал, что из-за пандемии коронавируса в мире сильно подскочил спрос на велосипеды.

