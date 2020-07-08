С начала навигации речным транспортом в Татарстане воспользовались больше 48 тысяч человек

С открытием навигации на речном транспорте перевезено уже более 48 тысяч пассажиров. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Пассажиров перевозят по девяти социально значимым маршрутам:

Казань — Студенец — Садовая;

Казань — Печищи с заходом в Верхний Услон;

Казань — Свияжск с заходом в Набережные Моркваши, Пустые Моркваши, Дачную, Рудник;

Казань — Ташевка с заходом в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино;

Казань — Кзыл Байрак с заходом в Гребени и Шелангу;

Казань — Болгар — Тетюши с заходом в Камское Устье;

Казань — Болгар;

Чистополь — Красный Яр;

Набережные Челны — Соколки с заходом в Вишневку, Нижнекамск, Сентяк, Котловку, Свиногорье, Грахань.

С 2 по 30 июня на туристических круизных судах Татарстан отдохнули 2 382 человека. За это время в речных портах республики остановились 23 теплохода.

Также с 1 июля на остров-град Свияжск начали заходить круизные суда.

Ранее председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал, что в этом году в акватории Казанки может появиться речной трамвай.

