С начала навигации речным транспортом в Татарстане воспользовались больше 48 тысяч человек
С открытием навигации на речном транспорте перевезено уже более 48 тысяч пассажиров. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Пассажиров перевозят по девяти социально значимым маршрутам:
- Казань — Студенец — Садовая;
- Казань — Печищи с заходом в Верхний Услон;
- Казань — Свияжск с заходом в Набережные Моркваши, Пустые Моркваши, Дачную, Рудник;
- Казань — Ташевка с заходом в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино;
- Казань — Кзыл Байрак с заходом в Гребени и Шелангу;
- Казань — Болгар — Тетюши с заходом в Камское Устье;
- Казань — Болгар;
- Чистополь — Красный Яр;
- Набережные Челны — Соколки с заходом в Вишневку, Нижнекамск, Сентяк, Котловку, Свиногорье, Грахань.
С 2 по 30 июня на туристических круизных судах Татарстан отдохнули 2 382 человека. За это время в речных портах республики остановились 23 теплохода.
Также с 1 июля на остров-град Свияжск начали заходить круизные суда.
Ранее председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал, что в этом году в акватории Казанки может появиться речной трамвай.
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