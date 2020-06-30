В этом году на воду Казанки спустят речной трамвай

В Казани в этом году в акватории Казанки может появиться речной трамвай. Об этом во время онлайн-трансляции сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

«Что касается водных трамвайчиков в акватории Казанки, то проект сейчас находится в стадии реализации. На зеленодольском заводе идет строительство судна, удовлетворяющее всем требованиям внутренней акватории Казанки. Оно было заложено в прошлом году. В этом году оно будет спущено на воду», — сказал он.

По словам Иванова, уже предусмотрены места для его причаливания.

Технические ограничения были из-за Кировской дамбы. Флот, который соответствовал требованиям безопасности, не проходил по высоте моста. Сейчас зеленодольский завод строит судно, которое сможет пройти под Кировской дамбой.

Также Иванов сообщил, что турпоток в Татарстане восстановился примерно на треть.

