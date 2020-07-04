Прокуратура Казани проверит сообщение о детях, которые продавали книги на улице и отдавали деньги на выпивку отцу

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил начать проверку после того, как в соцсетях сообщили, что в Казани дети продают книги на улице, но весь «заработок» на выпивку и сигареты забирает себе их отец.

«Прокуратура Казани по поручению главы надзорного ведомства республики Илдуса Нафикова начала проверку информации в соцсетях на предмет соблюдения прав детей. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям родителей или законных представителей несовершеннолетних, а также ответственных должностных лиц органов системы профилактики», — сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Накануне в Казани у одного из магазинов заметили мальчика и девочку, продающих книги. Они попросили прохожего купить у них что-нибудь за 10 рублей. Дети рассказали, что почти все деньги на выпивку и сигареты у них отнимает отец.

«Мы копим для себя, а он у нас забирает», — сказала девочка.

Сегодня утром в соцсетях сообщили, что кто-то из прохожих связался с социальной службой, работники которой оперативно подключили сотрудников ПДН. Родителей детей нашли, они «оказались в состоянии нестояния». Детей забрали в приют.

