В России могут начать продавать квартиры в новостройках с мебелью

В России предложили начать продавать квартиры в новостройках с мебелью. Письмо с соответствующей инициативой сенаторы направили в Минпромторг и собираются обратиться в Минстрой с просьбой внести в критерии стандартного жилья изменения.

Политики считают, что меблировка квартир облегчит жизнь людям в регионах, которые вынуждены оформлять ипотеку, потому что оборудование жилья уже будет включено в тело кредита. Сенаторы подсчитали, что граждане смогут сэкономить до 50% на мебели, а стоимость недвижимости при этом увеличится на 10%.

Также данная мера позволит поддержать в кризис деревообрабатывающую промышленность.

Однако не все поддерживают данную инициативу. Член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов отметил, что отечественная мебель хоть и выгодно отличается низкой ценой, но не может похвастаться хорошим качеством. По его мнению, люди не захотят переплачивать за кухню, которую придется менять через год, передают «Известия».

Сенаторы допустили, что норма о меблировке новых квартир может стать отчасти обязательной — все будет зависеть от того, в каком документе и с какой формулировкой ведомства ее пропишут.

Ранее аналитики сообщили, что в Казани во II квартале 2020 года стоимость одного квадратного метра вторичного жилья выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

